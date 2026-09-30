Дженнифер Лоуренс сыграет в новом фильме Зака ​​Креггера

Премьера научно-фантастического триллера "Наводнение" запланирована на 11 августа 2028 года.

Дженнифер Лоуренс ("Мой парень – псих", "Афера по-американски", "Пассажиры", "Не смотрите наверх", франшизы "Голодные игры", "Люд Икс") исполнит главную роль в следующем фильме Зака ​​Креггера ("Варвар", "Орудия", "Обитель зла").

Как пишет Variety, подробности сюжета и остальной актерский состав научно-фантастического триллера "Наводнение" (The Flood) от студий Warner Bros. и New Line Cinema пока не разглашаются.

На данный момент в сети лишь пишут, что Лоуренс сыграет роль капитана космического корабля "Спиритус Мунди" Елены Восс, возглавляющую загадочную миссию к глубинам Вселенной. Когда команда корабля фиксирует странный, повторяющийся сигнал с отдаленной планеты, Восс решает туда отправиться.

Видео дня

Сам Креггер ранее называл фильм Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года" одним из главных источников вдохновения для работы над новым проектом в плане атмосферы, охарактеризовав эту картину как глубоко тревожную и причудливую, а не как традиционный хоррор, пугающий резкими моментами.

Премьера фильма, название которого также переводят как "Потоп", запланирована на 11 августа 2028 года.

Вас также могут заинтересовать новости: