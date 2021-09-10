Срок действия этих санкций истекал 15 сентября 2021 года.

Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года, ограничительные меры против 177 человек и 48 компаний из-за нарушения суверенитета Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня решил продлить на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2022 года, санкции, направленные против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в сообщении.

В частности, действующие ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в страны - члены Евросоюза, замораживание активов и запрет на предоставление финансов или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам и субъектам, которые попали под санкции.

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Санкции продолжат применяться в отношении 177 человек и 48 компаний.

Правовые документы были одобрены Советом ЕС по письменной процедуре.

Санкции против причастных к оккупации Крыма и Донбасса

В марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до завершения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. В этот санкционный список вносились коррективы относительно исключения определенных лиц из-за их смерти или расширения списка новыми именами из-за действий, которые угрожали территориальной целостности Украины.

В список, утвержденный в 2014 году, входят так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, другие псевдочиновники Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Олег Царев. Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая "народная милиция Донбасса", санаторий "Нижняя Ореанда", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Национальный институт винограда и вина "Магарач", Российский национальный коммерческий банк и другие.

В предыдущий раз ЕС продлевал на полгода соответствующие санкции 12 марта 2021 года. Их срок должен был истечь 15 сентября 2021 года.

Автор: Виталий Саенко