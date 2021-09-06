Ограничительные меры ЕС против физических и юридических лиц продлеваются регулярно каждые полгода, последний раз это было в марте.

Евросоюз в среду, 8 сентября, намерен продлить санкции в отношении 177 человек и 48 компаний за нарушение суверенитета Украины.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление на шесть месяцев запрета на выдачу виз и замораживание активов 177 человек и 44 юридических лиц, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", - написал Йозвяк.

Напомним, 12 марта Совет Европейского Союза продлил до 15 сентября 2021 года ограничительные меры в отношении 177 человек и 48 компаний за нарушение суверенитета Украины.

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Что предусматривают санкции

Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в страны-члены Евросоюза, замораживание активов и запрет на предоставление финансов или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам и субъектам, попавшим под санкции.

Впервые эти санкции были введены 17 марта 2014 года и с тех пор регулярно продлевались.

Позже Евросоюз утвердил еще один пакет экономических санкций в отношении ряда секторов российской экономики как ответ на агрессию Москвы против Украины.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Александр Топчий