Евросоюз также не намерен высылать никого против его воли.

Европейская комиссия пока не собирается вводить ограничения на въезд в Евросоюз для мужчин призывного возраста из Украины.

Об этом заявила журналистам еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, пишет Суспильне.

"Для Евросоюза все украинцы, прибывающие в этот период как беженцы, находятся под зонтиком директивы о временной защите (Temporary Protection Directive). Поэтому мы не будем останавливать украинцев, которые въезжают в ЕС", - сказала она.

Видео дня

Йоханссон добавила, что Евросоюз также не собирается высылать никого обратно против его воли.

Выезд мужчин за границу - новости

Как сообщал УНИАН, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады по состоянию на апрель этого года, из Украины с начала войны выехали более 66 тысяч мужчин призывного возраста. Всего разрешения на выезд получили 96442 человек. При этом, более 11% общего количества граждан, получивших разрешение, не вернулись обратно после истечения установленного срока.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал закон об ответственности военнообязанных мужчин, которые во время войны незаконно выехали из Украины. По его словам, сейчас якобы не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в Украину. Хотя заметим, что действующий Уголовный кодекс уже предусматривает наказание за незаконное пересечение госграницы.

Вас также могут заинтересовать новости: