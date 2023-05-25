Это будет совместная инициатива парламента и правительства, сейчас изучается международный опыт.

Министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал закон об ответственности военнообязанных мужчин, которые во время войны незаконно выехали из Украины. Об этом он сказал интервью РБК-Украина.

По словам Клименко, сейчас не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в Украину.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончанию войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - сказал он.

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Министр считает, что это будет совместная инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной Рады. "Я думаю, это будет закон", - сказал Клименко.

По его словам, сейчас изучается международный опыт, каким образом обращаться с гражданами, нарушившими закон хотя бы один раз.

"Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", - добавил министр.

Военное положение в Украине - какие запреты действуют

Как сообщал УНИАН, на период действия правового режима военного положения Указом президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "о введении военного положения в Украине" выезд за пределы страны граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается.

В то же время, согласно требованиям законодательства, ограничения по пересечению границы на выезд из Украины не применяются к отдельным лицам этой категории. Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность наличие трех несовершеннолетних детей, уход за лицами с инвалидностью и т.п.

С 14 сентября 2022 г. отменено разрешение на выезд за границу украинских мужчин-студентов иностранных вузов в период военного положения в стране. Решение принято в связи с тем, что Госпогранслужба фиксировала случаи, когда лица пытались пересечь границу и уехать из Украины, выдавая себя за студентов иностранных учебных заведений.

5 апреля с. г. в ГНСУ информировали, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ задержано около 15,7 тыс. нарушителей пересечения госграницы.

Вне пунктов пропуска было задержано более 11,5 тыс. таких нарушителей, еще 4,2 тыс. человек были остановлены в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам.

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