Он также заявил о планах "объявить Израиль военным преступником".

В субботу, 28 октября, в Стамбуле, Турция прошел "Большой палестинский митинг". На мероприятии выступал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своей речи турецкий лидер обвинял западные страны, угрожал началом религиозной войны, а также заявил, что Израиль будет объявлен военным преступником, пишет турецкое издание Milliyet.

Религиозная война

Эрдоган обвинял западные страны в том, что якобы они несут ответственность за "резню в Секторе Газа". Он пригрозил странам Запада нападением среди ночи и заявил, что Турция готова жертвовать жизнями.

"Эй, Запад! Я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив и стоит твердо. Мы одинаково решительны в Ливии и Карабахе, на Ближнем Востоке. Мы будем продолжать двигаться вперед с девизом о том, что мы можем прийти внезапно ночью. Мы любим свой народ. Мы готовы пожертвовать жизнью за него. Потому что так же, как мы писали эпосы в истории, этот народ готов писать новые эпосы", – заявил Эрдоган.

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Угрозы Израилю

В речи турецкий лидер утверждал, что "Израиль – пешка" Запада на Ближнем Востоке, и угрожал объявить страну военным преступником.

"Всем известно, что Израиль – это пешка в регионе, которую можно будет пожертвовать, когда придет день. Запад любит управлять, не пачкая рук, иногда ради денег, иногда ради зла, а иногда для сокрытия своих преступлений. Мы их хорошо знаем. ... Израиль, мы объявим тебя миру военным преступником. Мы над этим работаем. Мы представим Израиль миру. Западные страны даже не призывают к прекращению огня. О Запад, сколько детей должно погибнуть ради прекращения огня? Западная книга грехов расширилась", – утверждал он.

Турецкий лидер также апеллировал к резолюции Генассамблеи ООН, призывающий к гуманитарному перемирию в секторе Газа, обвиняя Израиль.

"Израиль! ООН проголосовала, и 120 стран сказали вам прекратить огонь. 40 стран остались в стороне и только 13-14 вас поддержали. Израиль, ты будешь одинок, что бы ты ни делал", – заявил Эрдоган перед аудиторией в полтора миллиона человек.

Помощь сектору Газа

Эрдоган, чья страна пыталась присоединиться к эвакуации населения из контролируемого ХАМАС сектора Газа и оказать палестинцам гуманитарную помощь, также призвал Израиль согласиться на участие Анкары.

"Я еще раз обращаюсь к израильской администрации. Не оскорбляйте чувства турецкого народа. Прислушайтесь к нашей просьбе оказать помощь угнетенным. Сделайте что-нибудь хорошее для себя и своих будущих детей", – сказал он.

Война ХАМАС и Израиля - главное

7 октября боевики палестинской террористической группировки ХАМАС нанесли массированный удар по израильской территории, а также вторглись в приграничные населенные пункты и взяли около 200 человек в заложники.

Израиль в ответ усилил удары по контролируемому боевиками сектору Газы и объявил своей целью полное уничтожение ХАМАС. Сейчас страна готовится к проведению наземной операции в секторе Газа.

26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила целенаправленный рейд в северной части региона, применив танки. Также израильские военно-воздушные силы нанесли сокрушительные удары по тоннелям ХАМАС, где хранились ракеты.

27 октября ЦАХАЛ зашла в сектор Газа, применив силы пехоты, боевую технику, БПЛА и авиацию. 28 октября Израиль устроил блэкаут в секторе Газа, лишив регион доступа к электричеству, Интернету и мобильной связи.

Израиль утверждает, что пока не начинает официальное наземное вторжение, а только проводит зачистку перед ним.

В то же время страной было принято решение о расширение наземной операции в Секторе Газа. Известно, что в операции участвуют 5000 солдат США.

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