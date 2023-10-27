Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что ООН лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции в Генассамблее.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую к "немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня" с целью положить "конец войне" в секторе Газа. Об этом сообщает сайт ООН.

120 стран высказались за, 14 - против, 45 стран воздержались. Украина оказалась в числе последних, а РФ поддержала. Против перемирия проголосовали в том числе США, Израиль, Венгрия, Австрия, Чехия и Хорватия.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что ООН лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции в Генассамблее.

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Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением ХАМАС к проекту резолюции по Ближнему Востоку. До принятия резолюции генсек ООН призвал к прекращению огня в Газе.

"Я повторяю свой призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, безоговорочному освобождению всех заложников и доставке жизненно важных грузов в необходимом объеме. Каждый должен взять на себя свою ответственность. Это момент истины. История нас всех рассудит", – написал Антониу Гуттериш в твиттере.

Ситуация в секторе Газа - детали

Официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер опроверг информацию о том, что расширение операции является официальным наземным вторжением, которое ожидалось.

Организация Amnesty International обвинила "все стороны израильско-палестинского конфликта" в военных преступлениях. В своей заявлении они призвали к прекращению огня из-за беспрецедентного характера угроз для мирного населения сектора Газа. Представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят заявила, что Amnesty International является антисемитской организацией, которая предвзято относится к Израилю.

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