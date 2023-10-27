Израильская армия совершила рейд на востоке города, вблизи района Шуджайя.

В ночь на 27 октября израильская армия ЦАХАЛ вторую ночь подряд зашла в сектор Газа: были задействованы силы пехоты, боевая техника вместе с танками, БПЛА и вертолетами - их использовали для уничтожения объектов ХАМАС.

Операцию провели вблизи района Шуджайя на востоке города Газа. Она продолжалась несколько часов, после уничтожения целей ЦАХАЛ вышел из района боевых действий. По данным The Times of Israel, пострадавших в результате рейда нет.

"В ЦАХАЛ утверждают, что артиллерийские и авиационные удары нанесли по объектам, принадлежащим террористической группировке ХАМАС, включая пункты запуска противотанковых управляемых ракет и командные центры", - говорится в сообщении СМИ.

Там подчеркивают, что подобные рейды ЦАХАЛ проводит вторую ночь подряд. Таким образом Израиль готовится к началу наземной операции против террористов ХАМАС, которую анонсировал ранее.

ЦАХАЛ отсрочил вторжение в Газу по просьбе США, считают СМИ

О намерении уничтожить террористов ХАМАС в секторе Газа армия Израиля заявила после кровавой атаки палестинцев, которая пришлась на 7 октября. Тогда боевики ХАМАС напали на территорию Израиля и, по предварительным данным, убили более 1300 человек. 23 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что это будет смертельная атака против террористов. Вместе с тем The Wall Street Journal писал, что страна согласилась отсрочить наземную операцию по просьбе США.

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