Над городом виден черный столб дыма, ракеты до сих пор детонируют.

Несколько минут назад ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли сокрушительные удары по тоннелям террористов группы ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщает Babak Taghvaee, который освещает конфликты на Ближнем Востоке, удары были нанесены по туннелям, в которых террористы ХАМАС хранили свои ракеты.

"Буквально несколько минут назад ВВС Израиля уничтожили еще один подземный туннель для хранения ракет террористической организации ХАМАС в Хан-Юнисе, сектор Газа. Вы можете увидеть густой черный дым, который выходит из тоннеля из-за мощной детонации ракет под землей", - говорится в сообщении.

Война Израиля и ХАМАС

Начальник штаба ЦАХАЛ заявил, что наземное наступление откладывается из "стратегических соображений". Затем СМИ сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов отложить ввод войск в сектор Газа для того, чтобы уделить больше времени переговорам по освобождению заложников.

Также сообщалось, что Израиль согласился отсрочить вторжение в Газу, чтобы США могли быстро развернуть противоракетную оборону на Ближнем Востоке.

Сегодня ночью Армия обороны Израиля совершила целенаправленный рейд в северной части Газы с использованием танков. Эта операция была проведена в рамках подготовки района к следующим этапам боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: