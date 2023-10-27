Анонсированное "расширение наземных операций" израильской армии в Газе - это еще не начало вторжения в сектор.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер опроверг информацию о том, что расширение операции является официальным наземным вторжением, которое ожидалось.

ABC News сообщает, что в разговоре с телеканалом высокопоставленный чиновник США интерпретировал сегодняшние действия Израиля как "ограниченное вторжение".

По словам корреспондент телеканала Иэн Паннел, представители Армии обороны Израиля рассказали телеканалу, что активизация боевых действий - это еще не начало полномасштабного вторжения.

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В то же время Джон Кирби во время брифинга заявил, что США "не проводят красных линий для Израиля".

Times of Israel сообщает, что на территории анклава действуют сухопутные силы ЦАХАЛ, включая танки. Издание добавляет, что между военнослужащими израильской армии и бойцами ХАМАС идут "ожесточённые перестрелки".

Военное крыло ХАМАС утверждает, что якобы противостоит наземному вторжению израильских военных у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа.

Министр иностранных дел Иордании заявил, что "Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, результатом станет гуманитарная катастрофа эпического масштаба".

Война Израиля и ХАМАС - последние новости

Израиль принял решение о расширении наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил представитель израильской армии, бригадный генерал Даниэль Хагари.

Администрация Байдена призывает Израиль пересмотреть планы масштабного наземного наступления на сектор Газа и вместо этого сделать выбор в пользу "хирургической" операции с использованием авиации и сил специальных операций.

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