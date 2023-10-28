Ввысокопоставленный член ХАМАС заявил, что боевики готовы разгромить израильские войска, если они войдут в сектор Газа.

Официальный представитель Армии обороны Израиля рассказал о планах вторжения сектор Газа.

"Мы намерены ликвидировать их возможности, уничтожить их правительство и сделать так, чтобы они никогда больше не могли использовать сектор Газа в качестве плацдарма против нашего народа", - цитирует Питера Лернера ABC News.

По его словам, израильская армия проводит зачистку и четкие действия, чтобы создать лучшие условия для оптимальных оперативных условий на местах.

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"Поэтому мы ищем противотанковые возможности, мы уничтожаем наблюдательные пункты и вступаем в бой с террористами там, где мы их обнаруживаем, на линии фронта или на периферии сектора Газа", - продолжил он, отметив, что войска будут проводить эти действия в течение нескольких дней.

В свою очередь высокопоставленный член ХАМАС заявил, что боевики готовы разгромить израильские войска, если они войдут в сектор Газа.

Такое заявление сделал Иззат аль-Ришк, высокопоставленный член политического бюро ХАМАС, сообщает CNN. По его словам, ХАМАС готов нанести поражение израильским силам, если они войдут в сектор Газа.

"Если Нетаньяху решит ввести [наземные войска в] Газу сегодня вечером по суше, сопротивление будет готово", - сказал аль-Ришк.

Война между Израилем и ХАМАС - детали

Официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер опроверг информацию о том, что расширение операции является официальным наземным вторжением, которое ожидалось.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию, призывающую к "немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня" с целью положить "конец войне" в секторе Газа.

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