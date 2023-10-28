Израильская армия предприняла попытку войти в сектор Газа из нескольких районов, включая Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахию и к северу от Хана Юнис.

Около 5000 американских военнослужащих приняли участие в наземной операции, которую израильская армия начала в секторе Газа вечером 27 октября.

Как сообщает Tasnim News Agency со ссылкой на источники в сфере безопасности, в наземном наступлении на сектор Газа участвовали три дивизии и несколько бригад. Как говорится в материале, американское военное командование практически взяло на себя контроль над ситуацией в израильской армии, поскольку израильские лидеры потеряли доверие к управленческим способностям и лояльности израильской армии

Израильская армия предприняла попытку войти в сектор Газа из нескольких районов, включая Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахию и к северу от Хана Юнис.

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Целью наступления израильской армии в эти регионы является разделение сектора Газа на две или три части и прекращение связей между силами палестинского сопротивления перед началом следующего этапа войны.

Война между Израилем и Хамас

26 октября Армия обороны Израиля совершила целенаправленный рейд в северной части Сектора Газа с использованием танков.

В этот же день израильские ВВС нанесли сокрушительные удары по тоннелям террористов группы ХАМАС в секторе Газа, где те хранили свои ракеты.

27 октября силы ЦАХАЛа вновь зашли в сектор Газа. ЦАХАЛ заявил о том, что Израиль расширяет наземную операцию в Газе. Армия Израиля усилила атаки на сектор Газы.

28 октября 2023 года сообщалось о том, что ЦАХАЛ поразил 150 подземных объектов ХАМАС, израильские танки остаются в секторе Газа. В ходе ночной наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа произошел ряд столкновений с боевиками ХАМАС.

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