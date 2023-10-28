В секторе Газа нет электричества. Интернет и телефонная связь были отключены более чем на 12 часов.

Израиль сообщает о прогрессе в войне против ХАМАС, заявляя о том, что в секторе Газа отключено электричество и практически нет связи.

Как сообщает Reuters, Израиль расширил воздушные и наземные операции и сообщил о начале давно обещанного наземного наступления против боевиков ХАМАС, контролирующих палестинский анклав.

28 октября Израиль заявил, что его войска, отправленные вечером 27 октября, все еще находятся в боевых действиях, не вдаваясь в подробности. Ранее страна совершала лишь краткие вылазки в Газу в течение трех недель бомбардировок.

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"Войска все еще находятся в боевых действиях и продолжают войну", — заявил контр-адмирал Дэниел Хагари на брифинге.

В секторе Газа почти полностью исчезла связь. Интернет и телефонная связь были отключены более чем на 12 часов. Палестинский Красный Полумесяц заявил, что Израиль отключил связь.

Хагари также заявил, что Израиль разрешит грузовикам с едой, водой и медикаментами въехать в сектор Газа в субботу, указывая на то, что бомбардировки могут приостановиться, по крайней мере, в районе границы с Египтом, куда прибывает небольшое количество помощи.

Агентства по оказанию помощи заявили, что в секторе Газа, 2,3 миллиона человек, которые находятся под полной израильской блокадой, разворачивается гуманитарная катастрофа. Органы здравоохранения в анклаве, управляемом Хамасом, заявили, что с начала израильских бомбардировок были убиты более 7000 палестинцев.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что отключение электроэнергии "делает невозможным" для машин скорой помощи добраться до раненых в секторе Газа.

"Эвакуация пациентов при таких обстоятельствах невозможна, как и поиск безопасного убежища", - заявил он на X.

Он, Красный Полумесяц и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что не смогли связаться со своим персоналом и объектами.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби не стал комментировать расширенную наземную операцию. Однако он сказал, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону, и добавил: "Мы не проводим для Израиля красных линий".

Он сказал, что США поддерживают паузу в военной деятельности Израиля в Газе, чтобы доставить там гуманитарную помощь, топливо и электричество гражданскому населению.

Он также сказал, что в случае, если для вывода более 200 заложников, похищенных ХАМАСом из Газы, потребуется локальная временная пауза, США поддержат это.

Война Израиля против ХАМАС

28 октября 2023 года сообщалось о том, что ЦАХАЛ поразил 150 подземных объектов ХАМАС, израильские танки остаются в секторе Газа.

Израиль отверг "презренный" призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня в Газе. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан после принятия резолюции заявил, что ООН утратила свою легитимность и предпочла поддерживать "нацистских террористов".

28 октября 2023 года стало известно о том, что в наземной операции Израиля в секторе Газа участвуют 5000 солдат США. Израильская армия предприняла попытку войти в сектор Газа из нескольких районов, включая Бурейдж, Бейт-Ханун, Бейт-Лахию и к северу от Хана Юнис.

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