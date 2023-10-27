Военный добавил, что в последние часы Армия Израиля усилила атаки на сектор Газы.

Израиль принял решение о расширении наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил представитель израильской армии, бригадный генерал Даниэль Хагари.

Он подчеркнул, что израильские военные "готовы на всех фронтах" к обеспечению безопасности Израиля. Военный добавил, что в последние часы Армия обороны Израиля усилила атаки на сектор Газы.

"ВВС активно атакуют подземные цели и инфраструктуры ХАМАСа. После наступлений в последние несколько дней, сегодня вечером наши сухопутные войска расширят свои наземные операции. ЦАХАЛ действует во всех измерениях", - сказал он.

Говоря о больнице Аль-Шифа, Хагари отметил, что ЦАХАЛ рассекретил подземную сферу ХАМАСа под ней.

"Мы продолжим наступать в Газе и ее окрестностях. Мы продолжаем призывать жителей Газы на севере идти на юг. ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита", - пояснил ситуацию военный и добавил, что гражданские найдут "лучшие условия" на юге региона.

Помимо этого Хагари сообщил, что на данный момент в общей сложности 310 солдат ЦАХАЛа убиты, а 229 человек находятся в заложниках у боевиков.

Арабо-израильский конфликт

7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, попутно организовав массированный ракетный удар по всей израильской территории. Боевики захватывали приграничные кибуцы и убивали гражданское население. Кроме того, они захватили примерно две сотни заложников.

Это нападение стало самым крупным за последние 50 лет. В ответ на него Израиль объявил всеобщую мобилизацию и начало операции "железные мечи". С тех пор ЦАХАЛ атакует цели на территории сектора Газа.

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