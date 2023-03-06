Александр Коваленко отметил, что западные санкции с 2014 года работают.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал взрыв и пожар на заводе в Московской области. Он отметил, что в дальнейшем "бавовна" на территории РФ будет эволюционировать.

"Это связано со многими факторами. Надо понимать, что помимо некоторых достаточно специфических факторов есть и достаточно реалистичные. А именно деградации их не только техники безопасности на предприятиях, но и деградация технологических и технических процессов. Кроме всего прочего, не только деградация технологических и технических процессов производства, но и самое главное - непосредственный коллапс техногенного порядка", - объяснил эксперт в комментарии ТСН.

При этом он указал, что вся инфраструктура России переживает техногенный коллапс – техника должным образом не обслуживается и не проходит регламентные ремонтные работы.

Видео дня

"После того как против России начали вводить санкции в 2014 году, эта ситуация постепенно ухудшалась. Наиболее ярко это видно в их газовой инфраструктуре. Еще до 2022 года там постоянно что-то взрывалось. Это было эффектом техногенного коллапса, когда техники безопасности, общее состояние всех коммуникаций, систем инфраструктуры ухудшались и деградировали. 2022 год исключительно катализировал этот процесс. Вскоре это будет касаться почти каждого предприятия", - подытожил Коваленко.

Взрыв и пожар на Московском коксогазовом заводе - что известно

Поздно вечером 5 марта в Московской области Российской Федерации на территории Московского коксогазового завода прогремел мощный взрыв и начался пожар. Столб пламени поднялся на 20 метров, а огонь охватил 200 квадратных метров.

Позже стало известно, что вспыхнула насосная колонна с бензолом. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

Вас также могут заинтересовать новости: