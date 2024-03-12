О выделении помощи объявят в ближайшее время.

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов, сообщили во вторник, 12 марта, Reuters два американских чиновника.

Отмечается, что это станет первым подобным шагом за последние месяцы, поскольку выделение дополнительных средств Киеву заблокировано лидерами республиканцев в Конгрессе США.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, указали, что США объявят о выделении помощи в течение вторника, 12 марта.

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Помощь США для Украины

Ранее УНИАН писал, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон и главы ключевых комитетов работают над созданием нового проекта пакета помощи Украине. Альтернативный документ пройдет Конгресс без отталкивания консерваторов, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины.

В Конгрессе также пригрозили, что могут начать сбор подписей за то, чтобы поставить на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине в обход спикера. Это произойдет, если Майк Джонсон не вынесет документ на рассмотрение.

Стоит отметить, что проект закона, который предусматривает 60 млрд долларов помощи Украине, прошел голосование в Сенате, однако застрял в Палате представителей, потому что спикер Джонсон не выносит его на голосование. Не помогла даже встреча с Джо Байденом в Белом доме.

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