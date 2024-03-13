Премьер Польши сделал заявление после встречи с президентом США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, после встречи с Джо Байденом, предупредил спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, что "судьба миллионов людей и тысячи жизней" зависят от того, позволит ли республиканец проголосовать за 60 миллиардов долларов военной помощи Украине, пишет Reuters.

"Это не какая-то политическая схватка, которая имеет значение только на американской политической сцене. Неспособность господина Джонсона принять положительное решение будет стоить тысяч жизней. Он несет за это личную ответственность", – сказал Туск журналистам.

Он сделал такое заявление после того, как вместе с президентом Польши Анджеем Дудой встретились в Белом доме с президентом Джо Байденом, который заявил о железной поддержке Польши со стороны США на фоне агрессивного поведения РФ в Европе.

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"Агрессия России против Украины четко продемонстрировала, что Соединенные Штаты есть и должны оставаться лидером безопасности. Но другие союзники должны взять на себя больше ответственности за безопасность альянса в целом", – сказал он.

Отмечается, что Байден и польские лидеры призвали Джонсона продолжить голосование по пакету помощи, который прошел Сенат. Туск четко дал понять, что, по его мнению, является ставками для Украины в ее борьбе с российскими захватчиками.

"Он должен осознавать... что судьба миллионов людей зависит от его индивидуальных решений, и тысячи жизней в Украине сегодня и завтра зависят от его решений", – сказал Туск о Джонсоне.

Офис Джонсона отказался от комментариев. Ранее, после встречи Джонсона с Дудой, его офис обнародовал заявление, в котором не говорится о тупике финансирования Украины.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам накануне переговоров, что Соединенные Штаты предложат продать Польше 96 ударных вертолетов Apache и утвердят прямой иностранный заем для Варшавы на 2 миллиарда долларов.

Помощь США

Белый дом 12 марта объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. В частности, новый пакет будет включать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

Однако в Конгрессе США завис вопрос по согласованию пакета помощи Украине на 2024 год на сумму 60 млрд долларов. Спикер Палаты представителей Джонсон не выносит законопроект, который уже утвердил Сенат, на голосование. В Конгрессе пригрозили, что могут начать сбор подписей за то, чтобы поставить на голосование в обход Джонсона.

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