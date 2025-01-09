Байден отменил свою поездку в Италию всего за несколько часов до запланированного вылета.

Нынешний президент США Джо Байден отменил свой визит в Италию всего за несколько часов до запланированного вылета из-за разрушительных пожаров, бушующих в Калифорнии. Это должна была быть его последняя зарубежная поездка на посту главы Белого дома, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Байден должен был полететь в Италию в четверг, 9 января, сразу после того как произнесет речь о покойном 39-м президенте США Джимми Картере на поминальной службе в Вашингтоне. Глава Белого планировал посетить Рим и Ватикан, где у него были запланированы встречи с Папой Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

"Вернувшись сегодня вечером из Лос-Анджелеса, где ранее сегодня он встретился с полицией, пожарными и сотрудниками аварийно-спасательных служб, борющимися с историческими пожарами, бушующими в этом районе, и одобрил объявление Калифорнии зоной крупного бедствия, президент Байден принял решение отменить свою предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве полномасштабными федеральными ответными мерами в предстоящие дни", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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В агентстве поделились, что крупный пожар в престижном районе Лос-Анджелеса вспыхнул утром во вторник, 7 января, когда Байден находился в городе. Из-за сильного ветра, который способствовал распространению огня в регионе, президенту США пришлось отменить запланированный визит в Термал, чтобы объявить о двух новых национальных памятниках.

Масштабные пожары в Калифорнии - важные новости

Напомним, что по американскому штату Калифорния быстро распространился лесной пожар, вызванный сильным ветром. Стихия уничтожила десятки домов и заставила тысячи людей эвакуироваться.

Кроме того, УНИАН сообщал, что лесные пожары в Лос-Анджелесе распространились на Голливуд, а 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Отмечается, что из-за пожаров погибли 5 человек.

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