Уже известно о пяти погибших, еще 100 тысяч человек должны эвакуироваться.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе распространились на Голливуд, а 100 000 человек получили приказ об эвакуации. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, из-за пожаров погибли 5 человек. Огонь уничтожил сотни жилых домов и до предела истощил ресурсы пожаротушения и водоснабжения.

Как сообщается, тушение пожаров затрудняет сухой ураганный ветер.

"Этот огненный шторм - самый большой", - прокомментировала мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

Вечером 8 января на выжженных Голливудских холмах вспыхнул новый пожар. Теперь в округе Лос-Анджелес их бушует минимум шесть.

Пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации людей в районе Голливудского бульвара, Малхолланд Драйв и Лорел Каньон Бульвар - все это знаковые адреса для индустрии развлечений. В этом районе находится и театр "Долби", где проходит церемония вручения премии "Оскар". Организаторы отложили объявление номинантов на два дня. Также сообщается, что огонь уничтожил дома голливудских актеров Адама Броуди и Лейтон Мистер.

Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе уже оценивается в 50 миллиардов долларов.

"Мы столкнулись с исторической природной катастрофой", - заявил директор по управлению чрезвычайными ситуациями округа Лос-Анджелес Кевин Макгоуэн.

Как сообщается, из-за стихии обесточено около 300 000 домов и предприятий, а школы отменили занятия. На борьбу с огнем также перебросили тысячу спасателей из соседних штатов.

Пожар в Лос-Анджелесе - что известно

Пожары в Лос-Анджелесе начались после продолжительной сухой погоды, а распространению огня способстует сильный ветер.

Синоптики объявили в районе наивысшую степень опасности. Скорость ветра в Лос-Анджелесе прогнозируется от 80 до 130 км/ч. Дождя не было уже долгое время, поэтому сухая растительность вспыхивает с легкостью.

В Лос-Анджеелесе объявлено чрезвычайное опложение.

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