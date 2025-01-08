Чиновники Пентагона сообщили, что военный пакет США для Украины будет "существенным", но он не охватит все 4,3 миллиарда долларов.

Финальный пакет вооружений для Украины от администрации президента США Джо Байдена будет на сумму $500 млн. Об этом сообщила корреспондент Голоса Америки Карла Бабб с авиабазы "Рамштайн".

По ее словам, о новом пакете поддержки Украины объявят в четверг, 9 января.

Стоит отметить, что еще около $3,8 млрд на программу PDA останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции президента Байдена. Эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января, заявили в Пентагоне.

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Как сообщает Голос Америки, министр обороны США Ллойд Остин уже прибыл в Германию, чтобы в последний раз возглавить Контактную группу по вопросам обороны Украины перед тем, как покинуть свой пост.

Ожидается, что во время этой встречи США объявят о последнем пакете военной помощи Киеву во времена администрации Байдена.

Чиновники Пентагона сообщили, что военный пакет США для Украины будет "существенным", но он не охватит все 4,3 миллиарда долларов, которые остались в бюджете для помощи Украине в рамках программы президентских полномочий, одобренных Конгрессом в апреле прошлого года.

Помощь Украине от США - последние новости

30 декабря 2024 года президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине почти на 2,5 миллиарда долларов, который включал военную помощь в размере 1,25 млрд долларов, взятую из запасов США, и пакет Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине (USAI) в размере 1,22 млрд долларов.

Также сообщалось, что Пентагон находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины.

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