Финальный пакет вооружений для Украины от администрации президента США Джо Байдена будет на сумму $500 млн. Об этом сообщила корреспондент Голоса Америки Карла Бабб с авиабазы "Рамштайн".
По ее словам, о новом пакете поддержки Украины объявят в четверг, 9 января.
Стоит отметить, что еще около $3,8 млрд на программу PDA останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции президента Байдена. Эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января, заявили в Пентагоне.
Как сообщает Голос Америки, министр обороны США Ллойд Остин уже прибыл в Германию, чтобы в последний раз возглавить Контактную группу по вопросам обороны Украины перед тем, как покинуть свой пост.
Ожидается, что во время этой встречи США объявят о последнем пакете военной помощи Киеву во времена администрации Байдена.
Чиновники Пентагона сообщили, что военный пакет США для Украины будет "существенным", но он не охватит все 4,3 миллиарда долларов, которые остались в бюджете для помощи Украине в рамках программы президентских полномочий, одобренных Конгрессом в апреле прошлого года.
Помощь Украине от США - последние новости
30 декабря 2024 года президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине почти на 2,5 миллиарда долларов, который включал военную помощь в размере 1,25 млрд долларов, взятую из запасов США, и пакет Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине (USAI) в размере 1,22 млрд долларов.
Также сообщалось, что Пентагон находится в процессе доставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины.