Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 160 км/ч.

По американскому штату Калифорния быстро распространился лесной пожар, вызванный сильным ветром. Стихия уничтожила десятки домов и заставила тысячи людей эвакуироваться. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что площадь пожара в округе Вентура за пять часов выросла с около километра квадратного до более чем 42 квадратных километров.

"Этот пожар развивается опасно быстро. Горят кусты, горит трава, горят живые изгороди, горят сельскохозяйственные поля, горят постройки", - рассказал руководитель пожарной службы округа Вентура Дастин Гарднер.

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В то же время синоптики предупреждают о вероятности "чрезвычайных и опасных для жизни" пожаров.

Распространение огня побудило к эвакуации более 10 000 человек, поскольку он угрожал 3500 сооружениям в пригородных общинах, ранчо и сельскохозяйственных территориях вокруг Камарильо, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом:

"Мы продолжаем оказывать государственным и местным пожарным поддержку, необходимую для спасения жизней и имущества от этого агрессивного пожара".

По данным метеорологов, в Калифорнии ожидаются порывы ветра до 160 км/ч, поэтому в некоторых частях региона могут возникнуть условия, способствующие "экстремальному и опасному для жизни" пожару.

Лесные пожары в мире

В июле греческий остров Родос охватили лесные пожары. Пока спасатели боролись со стихией, зеленые насаждения вспыхнули на другом популярном среди туристов острове - Корфу (Керкира).

Ранее из-за чрезвычайной ситуации власти Греции объявили масштабную эвакуацию местного населения и тысяч туристов. Общее количество людей, эвакуированных из-за пожара, достигло 19 тыс. Часть авиакомпаний приняла решение прекратить полеты на остров.

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