Также Болгария активизировала переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа.

Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США с июня после того, как российский "Газпром" прекратил поставки газа.

Об этом было объявлено после встречи премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президентки США Камалы Харрис в Вашингтоне, сообщает Bulgarian News Agency.

Премьер-министр Петков отметил, что партнерство с США вместе с солидарностью и поддержкой ЕС является важной частью обеспечения газовой независимости Болгарии.

"Было договорено, что реальные поставки сжиженного газа в Болгарию будут осуществляться по ценам ниже цен "Газпрома", начиная с июня", - отметил он.

Добавим, что Болгария пытается обеспечить поставки природного газа после того, как российский "Газпром" прекратил поставки из-за отказа Софии платить в рублях.

Болгария активизировала переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа и надеется договориться о соглашениях по сжиженному природному газу через терминалы в Греции и Турции.

Напомним, Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций ЕС против России, если для нее не сделают исключение в данном запрете на закупку российской нефти.

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