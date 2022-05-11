Болгария является членом НАТО, но в обществе боятся вторжения России.

Двое из трех болгар опасаются, что Россия нанесет ракетные и бомбовые удары по объектам в Болгарии, тогда как более половины переживают, что Россия может их оккупировать.

Об этом сообщает Euractiv.

Согласно опросу, трое из четырех болгар опасаются использования ядерного оружия, тогда как 54% говорят, что боятся возможной оккупации Россией, а 62% опасаются ракетных и бомбовых ударов по различным объектам.

Это может объяснить, почему страна не поддерживает антимосковскую политику и почему болгарское общество хочет выбрать нейтральную позицию относительно войны в Украине.

При этом лишь 10% говорят, что знают историю болгарско-российских отношений, а 80% – не уверены в своих знаниях, что создает благоприятную почву для российской пропаганды и искажения исторических фактов.

Опрос также указывает на то, что 50,3% ожидают, что НАТО поможет, если Болгария испытает агрессию, но лишь 41% поддерживают членство Болгарии в НАТО, а 33% – против.

61% болгар не знают, что Россия выступала против объединения болгарских территорий в 1885 году, а 42% людей уверены, что СССР не объявлял войну Болгарии. Страна была оккупирована Красной армией с 1944 по 1947 год, после чего Болгария находилась под коммунистической диктатурой в течение следующих 45 лет.

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