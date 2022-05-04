При этом о предоставлении вооружения и боеприпасов Украине речь не идет.

Парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на своих оборонных предприятиях, однако о предоставлении вооружения и боеприпасов Украине речь не идет.

Соответствующее решение было принято депутатами в среду, пишет БГНЕС.

В частности, пакет помощи включает меры по преодолению последствий экономических санкций и гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине.

Также в решении отмечается продолжение поддержки вступления Украины в Евросоюз, оказание помощи украинским беженцам, предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну и усиление сотрудничества в энергетической сфере.

Решение поддержали 200 депутатов, в том числе из пророссийской партии БСП, угрожавшей выйти из коалиции, если парламент проголосует за предоставление оружия Украине. Таким образом коалиция в Болгарии сохраняется.

Также против военной помощи выступал президент Болгарии Румен Радев, известный своими пророссийскими заявлениями. Накануне он заявил, что люди, принимающие решение о помощи Украине, должны учитывать прежде всего безопасность болгар.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с болгарским премьер-министром Кирилом Петковым заявил, что Украинская военная техника будет ремонтироваться на производственных мощностях Болгарии. Это позволит обеспечить скорость и качество починки.

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