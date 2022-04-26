В Минэнергетики заявили, что выполнили все свои обязательства.

Российская энергетическая компания "Газпром" приостанавливает поставки газа в Болгарию.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Болгарии, пишет Nova.

Сегодня крупнейшую болгарскую газораспределительную компанию уведомили о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года.

"Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, предусмотренные этим соглашением, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами", - отметили в Минэнергетики.

Напомним, что сегодня Россия остановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Никаких заявлений по этой ситуации не было сделано.