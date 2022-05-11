Накануне стало известно, что Украина останавливает транзит газа через станцию на Луганщине, которая оказалась на оккупированной территории.

Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко пригрозил российскому "Газпрому" новым арбитражем в случае неуплаты за транзит газа.

Об этом Витренко написал у себя в Facebook.

"Помнится мне, что в 2019 году мы с Миллером подписали транзитный контракт с положением "качай или плати". Поэтому подавать ли газ для транзита - это право "Газпрома" решать. А вот платить, даже если не подаешь газ - это обязанность по контракту. Если не будет оплаты, выглядит так, что должен быть новый арбитраж. "Можем повторить", - отметил он.

С чего все началось

Накануне компания "Оператор ГТС Украины" заявила, что с 11 мая Украина останавливает транзит газа через станцию на Луганщине, оказавшейся на временно оккупированной Россией территории. Через этот пункт осуществляется поставка трети объема газа в Европу. Причина остановки - вмешательство оккупантов в работу станции и невозможность контроля за ней со стороны компании.

В "Нафтогазе" после этого заявили, что Украина больше не несет ответственности за транспортировку газа через оккупированные Россией территории, и "Газпром" был надлежащим образом уведомлен об этом.

В свою очередь в "Газпроме" говорят, что не видят преград для продолжения транзита газа через Украину в обычном режиме.