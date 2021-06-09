Сейчас суд сосредотачивает свое внимание, в частности, на том, была ли ракета запущена с ЗРК "Бук" с агропромышленного поля неподалеку Первомайского.

Суд в Нидерландах в деле о сбитом самолете рейса МН17 отклонил показания свидетелей со стороны России о якобы запуске ракеты с ЗРК "Бук" с подконтрольной Украине территории.

Об этом в Twitter сообщила журналистка Саския Беллеман.

Отмечается, что проживающие в России супруги из Снежного заявили, что видели запуск ракеты не из района Первомайского.

Однако их слова отрицают специалисты, поскольку в таком случае из-за дальности действия от 35 до 40 км ракета попала бы в соседний населенный пункт Донецкой области, а сообщений оттуда о попадании не получали.

Читайте такжеЖурналист о сбитом самолете MH17: все доказательства подтверждают, что Россия предоставила оружиеУ россиян просили предоставить фото из населенного пункта, откуда, по их мнению запустили ракету, но РФ прислала копии. После повторного запроса россияне заявили, что оригиналы уничтожены. В то же время расследователи, проанализировав изменение ландшафта, с JIT ответили, что предоставленные россиянами фото были на самом деле сделаны до падения самолета и отредактированы с помощью Adobe Photoshop.

Сейчас суд сосредотачивает свое внимание на трех ключевых вопросах: был ли самолет рейса MH17 сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", была ли ракета запущена с ЗРК "Бук" с агропромышленного поля неподалеку Первомайского, играли ли подозреваемые роль в запуске ракеты.

Личные обстоятельства подозреваемых также будут обсуждены, поскольку соответствующая информация доступна в материалах прокуратуры.

Сбивание Россией самолета MH17 над Донбассом: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), руководивший "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был начальником "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: Яна Ставская