Сегодня суд начинает рассмотрение по существу дела в отношении четырех подозреваемых в сбитии малайзийского "Боинга" (рейс MH17) в июле 2014 года.

Все первые подозреваемые в сбитии малайзийского "Боинга" (рейс MH17), произошедшего в июле 2014 года в небе над оккупированной частью Донецкой области, сегодня не явились на заседание суда в Нидерландах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил судья Хендрик Стейнгаюс в начале заседания Окружного суда Гааги, которое проходит в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама); заседание транслируется на сайте, посвященном делу MH17.

"Суд отмечает, что подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Леонид Харченко не явились. Они осведомлены об этих слушаниях. Дела против этих трех подозреваемых продолжают слушаться в заочном порядке", - сказал судья.

Подозреваемый Олег Пулатов, по-прежнему представлен стороной защиты, в частности, адвокатом нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt Сабиной тен Дуссхате и адвокатом Баудевейном ван Эйком.

По этим четырем подозреваемым проходят одновременно слушания, но их дела не объединены.

Судья сказал, что сегодня возобновляются слушания в отношении подозреваемых российского террориста Гиркина (Стрелкова), российского генерала Дубинского (позывной "Хмурый"), и Харченко (позывной "Крот"), которые были приостановлены 21 мая этого года. Также возобновляются слушания в отношении Пулатова (позывной "Гюрза"), которые были приостановлены 26 мая.

Стейнгаюс отметил, что сегодня на судебном заседании присутствовали родственники погибших пассажиров самолета рейса MH17 и защита.

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Суд в Гааге по делу MH17

Cегодня, 7 июня, суд начинает рассмотрение по существу дела в отношении четырех подозреваемых в сбитии малайзийского "Боинга" (рейс MH17) в июле 2014 года. Суд 7 июня будет рассматривать более общие вопросы. Будут обсуждены расследования следственного судьи. Также могут быть высказаны замечания по инспекции реконструированных обломков самолета.

В последующие дни суд предоставит вступительное слово для обсуждений материалов дела.

Сейчас суд сосредоточивает свое внимание на трех ключевых вопросах: был ли самолет рейса MH17 сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", была ли ракета запущена из ЗРК "Бук" с агропромышленного поля неподалеку Первомайского, играли ли подозреваемые роль в запуске ракеты.

Личные обстоятельства подозреваемых также будут обсуждены, поскольку соответствующая информация доступна в материалах прокуратуры.

Ожидается, что суд будет обсуждать материалы дела три дня - 8, 9 и 10 июня. Еще один день - 11 июня, запланирован как дополнительный день, если понадобится.

После этого у стороны обвинения будет возможность обсудить отдельные разделы материалов дела 17 и 18 июня. Затем сторона защиты получит возможность обсудить отдельные разделы материалов дела, которые сочтет важными.

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Сбитие Россией самолета MH17 над Донбассом: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), руководивший "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был начальником "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: Виталий Саенко