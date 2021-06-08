По словам журналиста Bellingcat, если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той мере, в какой ее об этом просили.

Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия предоставила ракету самоходного зенитного комплекса (ЗРК) "Бук", с помощью которого в небе над оккупированным Донбассом в 2014 году был сбит самолет "Малайзийских авиалиний" рейса MH17.

Об этом заявил журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев, который был частью команды, собиравшей ключевую информацию о крушении Boeing 777, пишет DW.

"Мы видели так много взаимно подтвержденных доказательств, что в целом не существует другого объяснения, кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит самолет и убиты 298 человек. Сейчас нет никаких сомнений, мы видели даже больше доказательств, чем те, которые были представлены в суде", - подчеркнул журналист.

По его словам, расследователи изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, спутниковые фотографии, публикации в соцсетях, размещенные российскими военными, в том числе с зенитно-ракетной бригады, которая могла транспортировать ЗРК "Бук".

"Если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той мере, в какой ее об этом просили. А она по - прежнему отказывается", - пояснил Грозев.

Так, следственная группа и судьи просили РФ содействовать допросу членов 53-й бригады, а также двух военных из пятой бригады, чтобы они могли отвергнуть обвинения в адрес Москвы, отметил Грозев.

"РФ хранит молчание на этот счет и не предоставляет такой доступ. Россия продолжает утверждать, что исключена из расследования, ей не дают возможности сделать в него свой вклад, но в то же время она не выполняет такие запросы о предоставлении данных", - подытожил журналист.

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Суд в Гааге по делу MH17

7 июня суд начинает рассмотрение по существу дела в отношении четырех подозреваемых в сбитии малайзийского "Боинга" (рейс MH17) в июле 2014 года. Суд 7 июня будет рассматривать более общие вопросы. Будут обсуждены расследования следственного судьи. Также могут быть высказаны замечания по инспекции реконструированных обломков самолета.

В последующие дни суд предоставит вступительное слово для обсуждений материалов дела.

Сейчас суд сосредоточивает свое внимание на трех ключевых вопросах: был ли самолет рейса MH17 сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", была ли ракета запущена из ЗРК "Бук" с агропромышленного поля неподалеку Первомайского, играли ли подозреваемые роль в запуске ракеты.

Личные обстоятельства подозреваемых также будут обсуждены, поскольку соответствующая информация доступна в материалах прокуратуры.

Ожидается, что суд будет обсуждать материалы дела три дня - 8, 9 и 10 июня. Еще один день - 11 июня, запланирован как дополнительный день, если понадобится.

После этого у стороны обвинения будет возможность обсудить отдельные разделы материалов дела 17 и 18 июня. Затем сторона защиты получит возможность обсудить отдельные разделы материалов дела, которые сочтет важными.

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Сбитие Россией самолета MH17 над Донбассом: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), руководивший "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был начальником "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: Александр Топчий