Суд по делу начнется 20 мая 2024 года.

45-й президент США Дональд Трамп предстанет перед судом в деле о незаконном хранении секретных документов в мае 2024 года, за несколько месяцев до выборов в США.

Адвокаты Трампа настаивали, что любой судебный процесс должен состояться после президентских выборов в США в ноябре 2024 года. Федеральные прокуроры просили назначить судебный процесс на декабрь.

Однако окружной судья США Эйлин Кэннон, заседающая в Форт-Пирсе, штат Флорида, вынесла постановление, в соответствии с которым суд по делу начнется 20 мая 2024 года.

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Дело о секретных документах - в чем подозревают Дональда Трампа

8 июня 2023 года Дональду Трампу было предъявлено обвинение в том, что он незаконно хранил документы, связанные с национальной безопасностью США, поосле того, как покинул пост президента США, и солгал чиновникам, которые пытались их вернуть.

По версии следствия, 45-й президент забрал множество файлов и документов, оставшихся у него со времен его пребывания на посту президента, в свое имение в Мар-а-Лаго. Помимо этого, он пытался спрятать ящики с документами от федералов, перемещая их по имению.

10 июня федеральные прокуроры обнародовали обвинительное заключение в деле. Экс-президента обвиняют по 37 пунктам.

Политик в свое оправдание говорил, что хранит в поместье "всякие вещи", и они перемешаны, а на то, чтобы разобрать коробки и вынуть личное, ему нужно время.

Помимо этого дела, 25 марта 2024 года Трамп должен предстать перед судом на Манхэттене по отдельным обвинениями в фальсификации деловых записей с целью скрыть негласную выплату порнозвезде.

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