В Офисе президента объяснили, почему важно, чтобы страны Запада позволили Украине вести прицельный огонь по военным возможностям РФ в глубоком тылу.

В Российской Федерации царит страх из-за возможного проигрыша в войне в случае предоставления странами Запада разрешения Украине наносить дальнобойные удары по военным объектам в глубоком тылу РФ. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в Telegram.

Подоляк объяснил, чем именно характеризуется российская истерика, учитывая возможность отмены неформальных запретов на удары западным оружием по территории России.

В частности, по убеждению советника руководителя ОП, речь идет, во-первых, о российской "безусловной трусости".

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Во-вторых, по мнению Подоляка, это говорит о крайне специфическом и отвратительном умении россиян вести войну только на непаритетных условиях по принципу: "Мы будем атаковать всем, а вы должны иметь большие ограничения и соблюдать правила".

В-третьих, речь идет об абсолютном страхе россиян "перед возможным проигрышем и юридическими и историческими последствиями, которые из-за него наступают", отметил он.

И, в-четвертых, как добавил Подоляк, речь идет о все более сильном нежелании россиян опираться на адекватность и реально оценивать события.

"Важно правильно оценить все эти составляющие и принять обязательное решение о ведении войны исключительно в рамках международного права (а значит, территория страны-агрессора должна подвергнуться разрушительным системным ударам, которые резко сократят ее милитарные возможности)", - подчеркнул Подоляк.

Удары по России западным оружием - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает разрешения западных партнеров - США и Великобритании - на применение переданного дальнобойного вооружения для ударов по легитимным целям на территории РФ.

Издание The Telegraph считает, что предоставление Киеву зеленого света для ракетных ударов дальнего радиуса действия, без сомнения, повлияет на ход войны. Институт изучения войны определил по меньшей мере 225 потенциальных целей, которые Украина может поразить немедленно. Это военные аэродромы, тренировочные базы, логистические центры и производственные объекты, которые играют важную роль в поддержке российской военной машины.

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