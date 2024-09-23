Он уверяет, что Берлин имеет веские причины на то, чтобы не позволять это.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дальнейшее смягчение правил применения оружия украинской армией несовместимо с его позицией.

Это заявление прозвучало накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет ntv. Говоря о военной помощи стране, политик сказал, что немецкое правительство приняло несколько решений, которые являются "очень понятными" для него. В частности, Берлин не будет отменять ограничения на дальнобойные удары.

"Это не совместимо с моей личной позицией (...) Мы этого не сделаем. И у нас есть на это веские причины", - добавил Шольц.

Встреча Шольца и Зеленского

Как сообщал УНИАН, украинский лидер прибыл в Соединенные Штаты Америки на заседание Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Сегодня стало известно о его встрече с немецким канцлером. По словам президента, они обсуждали украинскую Формулу мира и второй Саммит мира. Также он поблагодарил Германию за поддержку.

Как известно, Владимир Зеленский неоднократно призывал западных союзников и партнеров снять ограничения на дальнобойные удары по России, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российских атак и наступлений.

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