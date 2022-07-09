Байден поблагодарил ЦРУ за работу в Украине и назвал американских разведчиков лучшими в мире.

ЦРУ предупреждало весь мир о планах России начать войну против Украины.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает AP.

"Благодаря невероятной работе наших специалистов по разведке, мы смогли сообщить миру, что Владимир Путин планировал в Украине", — заявил Байден.

Он поблагодарил ЦРУ за работу в Украине и назвал американских разведчиков лучшими в мире.

Война в Украине и помощь США:

8 июля 2022 года президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

В пакет также входят четыре дополнительные ракетные установки и боеприпасы, в результате чего количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США предоставляют Украине, достигло 12.

Из общего количества обещанных 8 HIMARS уже доставлены в Украину. На сегодняшний день обучение по системе прошли более 100 украинских бойцов.

9 июля 2022 года высокопоставленный представитель Пентагона заявил о том, что Россия сильно отстает от своего графика захвата Украины.

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