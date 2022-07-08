Теперь количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые США предоставляют Украине, достигло 12.

Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Gо мнению администрации, даст Киеву технологическое преимущество в войне против России, по словам высокопоставленного представителя министерства обороны.

1000 патронов для новых 155-мм боеприпасов являются частью нового пакета помощи на сумму 400 миллионов долларов.

В пакет также входят четыре дополнительные ракетные установки и боеприпасы, в результате чего количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США предоставляют Украине, достигло 12. Из общего количества обещанных 8 HIMARS уже доставлены в Украину. На сегодняшний день обучение по системе прошли более 100 украинских бойцов, добавил высокопоставленный военный чиновник.

По словам чиновника, последний транш помощи также включает три тактические машины, боеприпасы для подрыва, противобатарейные системы, а также запасные части и другое оборудование.

Новые боеприпасы обладают теми же возможностями, что и снаряды M982 Excalibur армии США, которые обеспечивают точное наведение с помощью GPS на гаубицы M777, которые Вашингтон прислал и которые Киев сейчас использует против российских войск. Но источник журналистов не подтвердил, что Excalibur является частью пакета.

Тем не менее, 1000 снарядов — это лишь малая часть от 36 000 стандартных снарядов для гаубиц, которые США отправили Украине в последнем пакете помощи. Украина обычно выпускает 5000-6000 стандартных боеприпасов для гаубиц в день, в то время как Россия выпускает более чем в два раза больше.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает, что этой помощи недостаточно, чтобы одержать победу над Россией.

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