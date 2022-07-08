Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.
Gо мнению администрации, даст Киеву технологическое преимущество в войне против России, по словам высокопоставленного представителя министерства обороны.
1000 патронов для новых 155-мм боеприпасов являются частью нового пакета помощи на сумму 400 миллионов долларов.
В пакет также входят четыре дополнительные ракетные установки и боеприпасы, в результате чего количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США предоставляют Украине, достигло 12. Из общего количества обещанных 8 HIMARS уже доставлены в Украину. На сегодняшний день обучение по системе прошли более 100 украинских бойцов, добавил высокопоставленный военный чиновник.
По словам чиновника, последний транш помощи также включает три тактические машины, боеприпасы для подрыва, противобатарейные системы, а также запасные части и другое оборудование.
Новые боеприпасы обладают теми же возможностями, что и снаряды M982 Excalibur армии США, которые обеспечивают точное наведение с помощью GPS на гаубицы M777, которые Вашингтон прислал и которые Киев сейчас использует против российских войск. Но источник журналистов не подтвердил, что Excalibur является частью пакета.
Тем не менее, 1000 снарядов — это лишь малая часть от 36 000 стандартных снарядов для гаубиц, которые США отправили Украине в последнем пакете помощи. Украина обычно выпускает 5000-6000 стандартных боеприпасов для гаубиц в день, в то время как Россия выпускает более чем в два раза больше.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает, что этой помощи недостаточно, чтобы одержать победу над Россией.