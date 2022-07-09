В Пентагоне отметили, что Украина начала осуществлять эффективные локализованные контрнаступления.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину Россия сильно отстала от своего графика в наступлении на Донбасс.

Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.

"Россияне достигают очень постепенного, ограниченного, и высокозатратного прогресса только на определенных небольших участках Донбасса. Они сильно отстают от своих сроков. Они сильно отстают от своих целей", – говорится в сообщении на сайте Пентагона.

В Пентагоне также отметили, что Украина начала осуществлять эффективные локализованные контрнаступления.

"Мы все чаще наблюдаем способность украинцев использовать системы HIMARS, чтобы значительно помешать способности россиян продвигаться даже там, где они так сложно и медленно наступали. Поэтому мы вообще не видим, чтобы Россия выигрывала это сражение ", — заявил чиновник.

Война в Украине и HIMARS:

8 июля 2022 года Президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

В пакет также входят четыре дополнительные ракетные установки и боеприпасы, в результате чего количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США предоставляют Украине, достигло 12.

Из общего количества обещанных 8 HIMARS уже доставлены в Украину. На сегодняшний день обучение по системе прошли более 100 украинских бойцов.

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