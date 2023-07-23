Всего в РФ уже отстранили 15 офицеров.

Чистки в российской армии стали новым потрясением для военной элиты РФ, что привело к обострению и спорам между российским командованием.

"Ухудшение отношений в Вооруженных силах России является более резким, чем когда-либо. Российские генералы и старшие офицеры были уволены, отстранены или пропали без вести", - говорится в сообщении Минобороны Британии в Twitter.

В частности, в ведомстве напомнили об отстранении генерала Ивана Попова и генерал-майора Владимира Селиверстова, которые резко раскритиковали министра обороны РФ Сергея Шойгу. В то же время судьба генерала Сергея Суровикина до сих пор неизвестна. Он исчез в конце июня, после неудачного бунта боевиков ЧВК "Вагнера".

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По данным Минобороны Британии, в России уже отстранили 15 офицеров.

Кадровые чистки "генералитета" РФ - что известно

В РФ после неудачного бунта главы ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожина начались масштабные чистки среди генералитета армии и в Минобороны РФ. Ходили слухи, что они могли тайно поддержать "вагнеровцев" в дни 23-24 июня.

Об отставку командира тульской 106-й дивизии ВДВ генерал-майора Селиверстова стало известно 15 июля. В тот же день отстранили от командования 7 десантно-штурмовой дивизией генерал-майора Александра Корнева.

Кроме того, был отстранен командующий 58-й армией генерал-майора Ивана Попов. Он заявил, что это произошло якобы за правдивый доклад о сложной ситуации на территориях.

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что Россия близка к новой попытке вооруженного военного бунта.

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