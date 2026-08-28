Пособие на детей украинских беженцев: в Польше ответили, будет ли повышение

Сумма остается неизменной с 2024 года и составляет 800 злотых.

Польское правительство до 2028 года не будет увеличивать размер социальной помощи на детей по программе "800+", которую получают и беженцы из Украины.

Об этом заявил заместитель министра по делам семьи, труда и социальной политики Польши Себастьян Гаевский (партия Nowa Lewica) в эфире Radio ZET.

"Право на пособие "800+" будет продлеваться автоматически со следующего периода выплаты. Проект закона готов... Это одно из изменений, которое снижает бюрократические барьеры и административную нагрузку", – прокомментировал он.

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Министр отметил, что это существенное изменение, поскольку до сих пор украинские родители должны были самостоятельно продлевать заявление на пособие.

По его словам, текущая сумма в 800 злотых (более 9,5 тыс. грн) выплачивается с января 2024 года, и закон о государственной помощи на воспитание детей не предусматривает индексации.

"Пособие "800+" предоставляется в размере, установленном законом. Раньше это было 500 злотых, теперь – 800 злотых. У нас нет механизма индексации в законе о государственной помощи на воспитание детей, как в законе о пенсиях и пособиях по инвалидности из Фонда социального страхования, где определенный индекс ежегодно увеличивает размер помощи", – пояснил он.

Гаевский не исключил, что пособие в размере 800 злотых будет увеличено, но не в этом и не в следующем году.

"Мы осознаем, что покупательная способность снижается, и, вероятно, наступит время, как это было в 2024 году, когда мы рассмотрим, с какого момента и на сколько увеличить пособие "800+", – подытожил он.

Помощь украинцам в Польше

Как сообщал УНИАН, программа "Rodzina 800+" (Семья 800+) в Польше – это ежемесячная финансовая помощь в размере 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет, которая предоставляется независимо от дохода семьи.

В настоящее время правительство Польши готовит изменения в программу социальной помощи "800+", которые вступят в силу с 1 июня 2027 года. Ключевым нововведением станет отказ от ежегодной подачи заявлений. Сейчас родители обязаны каждый год подтверждать право на получение помощи, однако после реформы эта процедура будет автоматизирована.

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