Речь идет о физических лицах и компаниях из Ирана, Беларуси, Турции, Дубая, Словакии и Швейцарии.

Правительство Британии ввело новый пакет санкций против РФ, а также против ряда физических лиц и компаний Беларуси, Ирана и других субъектов, помогающих режиму.

Их подозревают в сотрудничестве с Москвой в вопросе поставок западного оружия для войны в Украине. Согласно заявлению главы МИД Британии Джеймса Клеверли, ограничения коснулись 25 физических лиц и компаний.

Так, в "черном списке" - иранская компания Paravar Pars, а также лица, принимающие участие в исследованиях и разработке дронов для Корпуса стражей исламской революции. Также Британия ввела санкции против белорусского предприятия "Гомельский радиозавод" и ряда оборонных организаций, связанных с производством и поставками техники, которые помогали РФ вести войну против Украины.

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Помимо этого, в список попали две турецкие компании Turkik Union и Azu International в связи с незаконным экспортом микроэлектроники на территорию РФ. За "пособничество" наказали и дубайскую компанию Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC - она способствовала поставке дронов и компонентов для оружия.

Также Британия ввела индивидуальные санкции против ряда лиц. Под прицел попали:

гражданин Словакии Ашот Мкртичев (против него ввели санкции за пособничество в попытке заключения "оружейной" сделки между РФ и КНДР);

гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуцки (за его деятельность в роли главы московского офиса DuLac Capital Ltd.).

Также санкции коснулись 3 компаний РФ со сферы электроники. Их также уличили в закупке микроэлектроники со стран Запада для экспорта в РФ.

Как отметил Клеверли, Британия продолжит усилия по борьбе с иранскими и беларусскими физическими и юридическими лицами, поддерживающими РФ оружием. Также он упомянул о дестабилизирующей роли Ирана в вопросе обеспечения глобальной безопасности мира. В частности, отмечается роль Тегерана в экспорте БПЛА для атак армии РФ по Украине.

"Великобритания будет способствовать международному давлению по обеспечению эффективности санкций, расследованию действий, которые помогают их обходить, и принятию соответствующих мер", - сказал министр.

Как уточняет CNN, в новом списке санкций 6 ограничений направили против Беларуси, а 19 - нацелены на лиц, связанных с РФ. Речь также идет о компаниях, базирующихся в Словакии и Швейцарии.

США накажут Китай за помощь России

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Администрация лидера США Джо Байдена планирует наказать Китай за помощь России. Речь идет об ограничении критически важных инвестиций в развитие технологий КНР.

В частности, Байден уже в середине августа может подписать соответствующий указ. Отметается, что санкции будут сосредоточены на квантовой сфере, изготовлении полупроводников и искусственном интеллекте. Часть транзакций США планируют перекрыть.

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