Байден подпишет приказ, ограничивающий инвестиции США в технологии в Китае, к середине августа.

Президент США Джо Байден планирует к середине августа подписать указ об ограничении критических инвестиций США в технологии в Китае.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями, ограничения будут сосредоточены на полупроводниках, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях. Это не повлияет на существующие инвестиции и запретит только определенные транзакции. Другие сделки должны быть раскрыты правительству.

Ограничения вступят в силу только в следующем году, а их объем будет определен в процессе нормотворчества, включая период комментариев, чтобы заинтересованные стороны могли оценить окончательную версию.

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Война в Украине и позиция Китая

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Китай поддерживает агрессора. Китай поставляет оккупантам БПЛА, керамику для бронежилетов и тепловизоры.

Пекин за 17 месяцев войны поставлял в РФ бронежилеты, тепловизионные оптические прицелы и дроны. Вместе с тем, импорт Украины резко сократился.

Только в 2023 году Россия импортировала китайских БПЛА на более 100 миллионов долларов - в 30 раз больше, чем Украина. На 69% увеличился российский импорт китайской керамики - компонента, используемого в бронежилетах, в то время как экспорт в Украину сократился на 61%.

21 июня 2023 года советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн заявил о том, что Китай поставляет в Россию технику и снаряжение двойного назначения для использования в войне против Украины.

27 июля 2023 года разведка США заявила о том, что китайская помощь России играет все более значимую роль в войне. Китайцы уже не ограничиваются поставками разведывательных дронов, а помогают агрессору запчастями к истребителям.

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