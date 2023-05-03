Это уже 11 пакет санкций против агрессора.

Новый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации представят странам-членам уже на следующей неделе.

Как пишет брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter, сам пакет санкций могут принять до конца этого месяца.

"11-й пакет санкций ЕС в отношении России, вероятно, будет представлен государствам-членам ЕС на следующей неделе с целью его принятия до конца месяца", - написал он.

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Санкции против России

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Евросоюз и партнеры Киева ввели против агрессора десять пакетов санкций.

Сейчас ЕС разрабатывает новый пакет санкций. В нем страны-члены собираются запретить транзит многих товаров через Россию. Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, среди которых несколько типов транспортных средств.

Еврокомиссия со своей стороны готовит правовой механизм, который позволит ограничивать экспорт определенных товаров в страны, подозреваемые в реэкспорте в Россию подсанкционной продукции.

По данным Bloomberg, США и страны Евросоюза также готовят отдельные пакеты новых санкций против России, которые будут направлены на ограничение транзита товаров через территорию страны-агрессора.

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