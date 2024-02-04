По словам депутатов, необходимо быстро устранить нехватку личного состава и оборудования.

Вооруженные силы Великобритании не будут готовы к войне "высокой интенсивности", если не будет быстро устранена нехватка личного состава и оборудования. Как информирует BBC, об этом говорится в выводах комитета по вопросам обороны Палаты общин.

Там утверждают: британские военные оставляют ряды ВС быстрее, чем их удается набрать, и "предложение" для них нужно улучшить.

"Порочный круг "нужно было бы разорвать, чтобы Великобритания могла столкнуться с "все более сложными" угрозами", - отмечают депутаты.

В то же время в Министерстве обороны Королевства также заявляют, что приоритетом должно быть увеличение набора и улучшение содержания военных.

Издание отмечает, что в прошлом месяце генерал сэр Патрик Сандерс, глава армии и бывший начальник Генерального штаба, призвал страну подготовить добровольческую "гражданскую армию", готовую вести сухопутную войну, предупредив, что лишь увеличения количества резервистов "не будет достаточно".

Сандерс подчеркнул угрозу со стороны России после ее вторжения в Украину и указал на шаги, которые предпринимают другие европейские страны, чтобы поставить свое население в "боевое состояние". Он также призвал сделать больше для оснащения и модернизации Вооруженных сил.

В отчете комитета говорится, что депутаты "все больше обеспокоены" "кризисом" в вербовке и удержании как регулярного персонала, так и резервистов, поскольку оперативные потребности затрудняют восстановление и обучение. В результате "неудивительно, что больше людей покидают Вооруженные силы, чем присоединяются к ним".

"Несмотря на то, что правительство признает проблему и планирует ее решать, оно еще не двигалось необходимыми темпами для этого", - констатируют парламентарии.

В комитете также утверждают, что 1,95 миллиарда фунтов стерлингов, выделенных на увеличение запасов боеприпасов в прошлогоднем бюджете, могут быть использованы для покрытия существующей нехватки ресурсов, а не для их пополнения.

Великобритания и война в Украине - последние новости

Великобритания в США лоббирует интересы Украины среди республиканцев. Как пишет The New York Times, глава МИД Королевства Дэвид Кэмерон вместе с коллегами сделали своим приоритетом обращение к представителям Республиканской партии, они пытаются убедить тех изменить свою позицию относительно поддержки Киева.

Также УНИАН сообщал, что Украина с радостью бы приняла корабли, которые Британия может списать, заявил командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

Вас также могут заинтересовать новости: