Британцы чувствуют опасность из-за возможного вторжения России на собственную территорию, узнали журналисты.

Великобритания работает с американскими республиканцами, убеждая их встать на сторону Украины.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон вместе с коллегами сделали своим приоритетом обращение к республиканцам, они пытаются убедить их изменить свою позицию насчет Украины, идет речь в колонке, опубликованной на сайте газеты The New York Times.

В отличие от США, где Украина якобы "отошла на второй план" на фоне политических споров, в Великобритании позиция остается единодушной уже на протяжении почти двух лет войны. Около 68% жителей Британии активно выступают за помощь Украине. Еще 53% уверены, что помощь должна поступать в Киев "столько, сколько нужно". Издание объясняет такую позицию тем, что британцы чувствуют опасность из-за возможного вторжения РФ на собственную территорию.

Видео дня

Впрочем, как отмечает NYT, Британия таким образом не только защищает собственных граждан, но и пытается усилить свои позиции на международной арене. Без необходимости выделять собственные войска Великобритания может стать одним из мировых лидеров за "относительно скромные расходы".

Важные новости - Украина в центре внимания сегодня

На днях экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что президентство Дональда Трампа "может быть именно тем, что нужно миру". Он также заявил, что "просто не может поверить", что Трамп бросит украинцев.

Такое заявление Джонсон сделал на фоне предвыборного обещания Трампа "очень быстро" разрешить ситуацию с войной в Украине. Политик уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".

Стоит отметить, что сейчас вопрос о предоставлении Украине дополнительной помощи "застопорился" в США из-за разногласий между республиканцами и демократами. Президент США Джо Байден в середине января провел встречу с руководством Конгресса и призвал быстро предоставить дополнительное финансирование в поддержку украинского государства.

Вас также могут заинтересовать новости: