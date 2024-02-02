Последняя попытка была в 2016 году.

Великобритания впервые за восемь лет проведет испытательный запуск ядерной ракеты с подводной лодки в Атлантике.

Как пишет The Telegraph, 4 февраля фиктивную боеголовку выпустят с подводной лодки HMS Vanguard примерно в 90 км от восточного побережья Флориды. Отмечается, что почти все это время лодка находилась на ремонте, после запуска она должна снова войти в состав флота ядерных сил сдерживания.

Предупреждения об испытаниях были выданы судоходным компаниям, когда HMS Vanguard прибыл в Атлантический океан. В последний раз Великобритания применяла ядерное оружие в 2016 году, тогда ракета Trident II D5 отклонилась от курса у побережья Флориды.

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"Хотя такие испытания планируются заранее и не являются прямым ответом на геополитическую деятельность, они происходят на фоне обострения кризиса в Красном море", - отмечает издание.

Другие испытания ядерного оружия:

Осенью CNN сообщил, что Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай в последние годы создали новые объекты и подготовили новые туннели на своих ядерных полигонах.

Недавно стало известно, что Северная Корея испытала свои подводные ударные беспилотники, которые способны нести ядерное оружие.

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