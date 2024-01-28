Речь идет о фрегатах HMS Argyll и HMS Westminster.

Украинский военно-морской флот в Черном море "с радостью бы принял" новые корабли. Речь идет о военных судах, которые британскому флоту, возможно, придется списать.

Речь идет о фрегатах HMS Argyll и HMS Westminster, которые Великобритания вынуждена вывести из эксплуатации из-за нехватки моряков для их обслуживания.

"Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам Украины, мы будем этому рады", - заявил в интервью телеканалу Sky News Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа.

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"Морская коалиция" - последние новости

Великобритания совместно с Норвегией намерены возглавить морскую коалицию для укрепления обороноспособности Украины в Черном море. В рамках этой инициативы поддержка будет долгосрочной и поможет Киеву трансформировать свои военно-морские силы, сделав их более совместимыми с западными союзниками.

При этом Британия заявила, что отправит Украине из своего состава Военно-морского флота два противоминных корабля класса Sandown, а также еще более 40 других транспортных средств - транспортные средства-амфибии Viking и рейдовые суда.

В свою очередь Турция заявила, что не позволит британским минным тральщикам пройти транзитом в Черное море, поскольку это нарушит международный пакт о проходе через проливы в военное время.

Ссылаясь на международную Конвенции Монтрё, регулирующую морское судоходство в регионе, турецкое правительство подчеркнуло, что российским и украинским военным кораблям запрещен заход в турецкие проливы из-за продолжающейся войны.

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