Великобритания не согласилась с предложением Макрона о перемирии между Россией и Украиной "в воздухе, на морях и в энергетике".

Великобритания не согласилась с предложением президента Франции Эммануэля Макрона относительно месячного перемирия между Россией и Украиной, пишет Financial Times.

Отмечается, что разногласия между странами стали очевидными после саммита в Лондоне, где ведущие европейские государства пытались продемонстрировать единство и выработать общий план действий после скандальной встречи в Белом доме президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

"На столе есть разные варианты, которые подлежат дальнейшему обсуждению с США и европейскими партнерами, но договоренности о месячном перемирии пока нет", - цитирует издание британского чиновника.

Видео дня

Также заместитель министра вооруженных сил Великобритании Люк Поллард в понедельник предостерег от прекращения боевых действий в Украине, которое могло бы позволить России перегруппироваться.

"Украинцы справедливо обеспокоены тем, что любая короткая пауза в войне только даст России время для перевооружения, перегруппировки и повторного вторжения", - сказал он.

Кроме того, в комментарии Times Radio заместитель министра заверил, что "не было достигнуто никакого соглашения относительно того, как выглядит перемирие", пишет France24.

Отмечается, что и Зеленский отверг призывы к немедленному прекращению огня без гарантий безопасности. Выступая после саммита перед отлетом из Великобритании, он отметил, что остановка боевых действий без четких гарантий будет "поражением для всех".

Месячное перемирие в Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают ввести в Украине месячное перемирие, которое будет действовать "в воздухе, на морях и в энергетике". Это произошло после саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта.

В ВСУ резко раскритиковали такую идею. По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, временные перемирия, которые Запад предлагает Украине, не будут иметь никакого влияния на войну с РФ. Он добавил, что даже в случае подписания определенного временного перемирия Россия найдет пути, как нанести максимальный вред Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: