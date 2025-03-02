Оно должно действовать "в воздухе, море и энергетической инфраструктуре".

Все участники саммита европейских лидеров, который сегодня состоялся в Великобритании, стремятся достичь надежного завершения войны в Украине.

Об этом в микроблоге X написал президент Франции Эммануэль Макрон, опубликовав снимок со встречи. "За столом переговоров в Лондоне мы все полны решимости принять меры для установления прочного и длительного мира в Украине и обеспечения нашей коллективной безопасности", - сообщил он.

В интервью газете Le Figaro французский лидер заявил, что Париж и Лондон предлагают ввести в Украине месячное перемирие, которое будет действовать "в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре".

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Саммит в Лондоне

Как известно, 2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, посвященный обсуждению ситуации в Украине и вопросов европейской безопасности

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