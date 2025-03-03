После окончания такого перемирия война может стать еще хуже, считает Иван Тимочко.

Временные перемирия, которые Запад предлагает Украине, не будут иметь никакого влияния на войну с РФ. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Полумеры никогда не имеют результата. Мы уже имеем огромный негативный опыт такого перемирия. От Пасхальных, зерновых до даже каких-то противопожарных. Они ничего не давали еще во времена АТО. А во времена широкомасштабной войны это будет чрезвычайно сложно будет контролировать. Противник точно не будет этого придерживаться. Мы знаем, как в таких случаях действует Россия. Они наносят удары и потом говорят, что нет, это не мы", - сказал Тимочко.

Он также добавил, что даже в случае подписания определенного временного перемирия, Россия найдет пути, как нанести максимальный вред Украине.

Видео дня

"Россия будет пробовать те силы и средства переориентировать с авиационных ударов на проведение терактов или информационной подрывной работы против украинской армии. Кроме того, временные соглашения или те, которые имеют невыполненный характер, Россией всегда трактоваться так, как им выгодно. Эти временные решения не приведут к окончанию боевых действий. Окончание срока такого окончания огня может привести к гораздо более масштабной вспышке боевых действий", - добавил Тимочко.

Перемирие между Украиной и РФ: что известно

Накануне президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают ввести в Украине месячное перемирие, которое будет действовать "в воздухе, на морях и в энергетике".

Он также написал, что все участники саммита европейских лидеров, который накануне прошел в Британии, "полны решимости принять меры для установления прочного и длительного мира в Украине и обеспечения нашей коллективной безопасности".

Вас также могут заинтересовать новости: