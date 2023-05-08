Также стороны коснулись вопроса казней, которые проводятся в Иране, и сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Боррель сообщил, что во время разговора призвал Тегеран прекратить поддержку войны России против Украины. Также он попросил власти Ирана не использовать граждан ЕС в своих политических интересах.

Также глава европейской дипломатии приветствовал сотрудничество Ирана и МАГАТЭ, которое в последнее время набрало обороты и подчеркнул, что "Иран должен продолжать это".

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Кроме этого стороны коснулись вопроса казней, которые проводятся в Иране.

"Я решительно осудил казнь гражданина Швеции и Ирана Хабиба Чааба и попросил Иран не казнить немецко-иранского гражданина Джамшида Шармада", - отметил Боррель.

Новости Ирана

Как сообщал УНИАН, российская разведка помогла Ирану вычислить британского агента Али-Резы Акбари, который передавал Западу секретные сведения об иранской ядерной программе. Это произошло еще в 2019 году, когда отношения с Западом в РФ были относительно нормальными. В январе его казнили.

Также известно, что Иран помогает россиянам в их войне против Украины. Официально Тегеран отрицает это. Однако дроны-камикадзе Shahed, которые российская армия называет "Герань" и использует для нанесения ударов по гражданским объектам в Украине, свидетельствует, что военная поддержка российскому террористическому режиму Ираном все же оказывается.

В начале марта этого года стало известно, что Иран пообещал сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о своей ядерной программе. Ранее Иран уже давал аналогичные обещания, но они оказывались почти безрезультатными. По данным СМИ, Иран смог обогатить уран до 84-90%, чего достаточно для изготовления ядерного оружия.

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