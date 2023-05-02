Это произошло еще в 2019 году, когда отношения с Западом у РФ были относительно нормальными.

Российская разведка помогла Ирану вычислить британского агента, который передавал на Запад секретные сведения об иранской ядерной программе. В январе его казнили, пишет The New York Times.

В январе этого года Иран сообщил о казни Али-Резы Акбари, который с 2000 по 2008 года занимал пост замминистра обороны Ирана и был советником нескольких высших чиновников страны. В 2019 году он был арестован иранскими властями и обвинен в шпионаже.

Иранские власти утверждают, что Акбари был завербован британской разведкой MI6 и с 2004 года передавал на Запад важные сведения об иранской ядерной программе. По данным NYT, именно Акбари раскрыл Западу истинное назначение подземного комплекса Фордо в Иране – главного центра производства обогащенного урана страны.

Видео дня

В 2008 году Акбари ушел в отставку и переехал в Великобританию, где в 2012 году получил гражданство. В 2019 году его пригласили в Иран, но по приезду арестовали.

"В какой-то момент Иран обнаружил, что г-н Акбари был источником утечки Фордо. По словам двух иранцев, связанных с Корпусом стражей исламской революции, эта информация была подтверждена российской разведкой. Неясно, как Россия, близкий союзник Ирана, обнаружила эту информацию", – пишет издание.

NYT отмечает, что незадолго перед казнью Акбари сумел передать на Запад аудиосообщение, в котором рассказал о бесконечных пытках и допросах, которые вынудили его во всем сознаться. Эти признания показывали по иранскому телевидению.

Али-Реза Акбари стал самым высокопоставленным экс-чиновником, казненным в Иране с 1982 года.

Ситуация в Иране – последние новости

В конце апреля США ввели новые санкции против Ирана и России. В этот раз две страны были наказаны за то, что удерживают в заложниках американских граждан. В случае с Ираном речь идет о сразу трех американцах, которые содержатся в печально известной иранской тюрьме Эвин, где к ним применяют пытки.

По оценке США, Иран уже достаточно близко подошел к созданию собственной атомной бомбы. Сейчас для создания ядерного оружия ему понадобится всего несколько месяцев, если такое решение будет принято.

Вас также могут заинтересовать новости: