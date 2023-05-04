В ЕС обеспокоены, что Россия может использовать этот инцидент как оправдание для мобилизации большего количества людей для войны против Украины.

Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель призывает Россию не использовать вероятную атаку дронов на Кремль как повод для обострения войны против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал сегодня в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС.

"Президент Зеленский заявил очень четко, что Украина не является причастной к атакам", - сказал Боорель.

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По его словам, украинцы защищают свою страну, но боевые действия ведут на украинской земле. "Они не атакуют российскую землю. Это то, что сказал Зеленский. И это то, что я должен сказать", - отметил Боррель.

Также у него спросили о глобальных последствиях войны России против Украины, и в частности, рассматривают ли в Евросоюзе план действий на случай чрезвычайных ситуаций, если эта война еще больше обострится.

"Мы призываем Россию не использовать эту вероятную атаку как оправдание для продолжения обострения войны. Это то, что нас беспокоит. Нас беспокоит, что это могут использовать для оправдания призыва на службу большего количества людей и солдат, а также для большего количества атак на Украину", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС добавил, что наиболее важно Евросоюзу продолжать поддерживать Украину военно, политически и экономически.

"Лучшее решение для войны и единственное решение - это чтобы Россия прекратила атаки и вывела войска из Украины", - сказал Боррель.

Атака на Кремль загадочными БпЛА - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 мая состоялась якобы атака на Кремль неизвестными беспилотниками. Россия вину за удар по Кремлю возложила на Украину и заявила, что таким образом было совершено покушение на президента Путина. Хотя никаких реальных доказательств своим утверждениям россияне, как всегда, не предоставили.

Между тем, депутаты российской Госдумы призвали в ответ усилить удары по Украине, в частности по центрам принятия решений. А экс-президент РФ Дмитрий Медведев призвал убить Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву. Причастность к атаке опровергли также пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров и советник главы ОП Михаил Подоляк. В частности, Никифоров подчеркнул, что задачей украинского государства в войне является освобождение оккупированных территорий, а не удары по Москве.

США отреагировали на удар беспилотника по Кремлю, отметив, что Украина сама решает, как именно ей защищаться. А в Министерстве обороны Великобритании неофициально заявили, что Украине не выгодна атака беспилотников на Кремль, и Россия сама инсценировала этот удар, имея для этого гораздо больше мотивов.

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